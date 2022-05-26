Москва, 26 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Новой мощной волны COVID-19 в России быть не должно, хотя коронавирус мутирует и может вернуться. Об этом 26 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Roscongress.ru Вероника Скворцова

«Мне представляется, что мощной какой-то волны не должно быть ковида, конечно, сложно прогнозировать, потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, которые значительно меняют свойства этого вируса», — сказала она в ответ на вопрос о том, есть ли признаки приближающейся новой волны коронавирусной инфекции.

При этом глава ФМБА отметила, что необходимо помнить, что даже хорошо забытые инфекции могут вернуться через какое-то время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было госпитализировано 2060 новых пациентов с COVID-19 и выявлено в общей сложности 4700 новых случаев заражения коронавирусом.