Вашингтон, 26 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. «Изоляции России» нет и не будет, а вот западное доминирование в мире наша страна вновь, как и в 1917 году, разрушит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 26 мая, комментируя публикацию Poitico.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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Как сообщалось ранее, обозреватели издания отметили, что попытки США изолировать Россию «обречены на провал» из-за позиции «большей части остального мира», которые эту «изоляцию» не поддерживают.

«Наблюдая сегодняшнюю международную ситуацию и дискуссии о том, можно или нельзя «изолировать Россию», думаю о мудрой политике руководства Советского Союза в период после Второй мировой войны и до середины 1970-х годов. Тогда правительство СССР не заморачивалось проблемой, будет наша страна «изолирована» Западом или не будет. Оно дало Западу мощный отпор, готово было дать его в ещё более ощутимом виде, поставило ему барьер и стало шаг за шагом расширять и укреплять свою сферу влияния. СЭВ, Организация Варшавского договора, совещания коммунистических и рабочих партий, помощь в антиколониальной и антиимпериалистической борьбе народам Азии, Африки и Латинской Америки, особые отношения со странами этих континентов, выбравшими путь построения социализма, сохранение добрых отношений с теми, кто остался на капиталистическом пути развития, но занимал дружественную СССР позицию или хотя бы дистанцировался от США (Движение неприсоединения).

Я перечислил главные, но не все инструменты защиты международных позиций Советского Союза, предотвращения его «изоляции». Ставлю слово «изоляция» в кавычки, потому что в принципе невозможно изолировать страну с таким политическим и военным потенциалом, с такими ресурсами, как наша. Да, руководством позднего СССР во главе с Горбачёвым и «новой демократической», а точнее, «ельцинской» России были сделаны большие ошибки. Некоторые из них были, как говорится, хуже преступления. Но страна живёт, она благодаря политике президента Путина выбирается из той дыры, в которую её запихнули Горбачёв, Ельцин, их окружение, поддержавшие их политики и промышленники.

Одним словом, американский журнал, в целом верно перечисляя детали, в главном не открывает никаких америк. Изоляции и сейчас нет, и тем более не будет. А вот западное доминирование в мире наша страна вновь, как и в 1917 году, разрушит. Надо только не вестись на предложения Запада «урегулировать» нынешнее противостояние на Украине каким-либо ущербным смазанным путём», — отметил Михаил Демурин.