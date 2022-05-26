Бухарест, 26 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. По меньшей мере два участка метрополитена столицы Румынии Бухареста были закрыты из-за нового ЧП на центральном перегоне структуры. Об этом сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

(сс) usadifranci Метро

Согласно официальной информации, инцидент произошел 26 мая в 04:45 утра, когда в тоннеле между станциями «Тинеретулуй» и «Героев Революции» было обнаружено задымление.

По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание в системе электрической проводки. Пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы.

Напомним, 24 мая в метро Бухареста загорелся головной вагон поезда.