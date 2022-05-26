Сеул, 26 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Темпы роста индекса потребительских цен в Южной Кореи в 2022 году составят 3,1%-4,5%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Если прогноз оправдается, то впервые с июля 2011 года инфляция превысит 4%.

Напомним, что в апреле индекс потребительских цен вырос на 4,8% в годовом исчислении. Рост показателя напрямую связан с ситуацией на Украине и сбоями в цепочках поставок.

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Темпы роста реального ВВП составят 2,7%, что на 0,3% ниже февральского прогноза.

Снижение показателя связано с ухудшением торгового баланса из-за роста цен на сырьё, ухудшением экономической ситуации в Китае и высокой инфляцией.

Ожидается, что в 2023 году темпы роста индекса потребительских цен составит 2,9%, а темпы экономического роста — 2,4%.