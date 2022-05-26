Москва, , 11:59 — REGNUM В России стартовало проведение Единого госэкзамена. Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Анзор Музаев Obrnadzor.gov.ru

«Сегодня у нас стартовала единая государственная аттестация в 11 классах. Можно смело сказать — ЕГЭ начался. Свыше 700 тысяч участников, включая выпускников прошлых лет, заявились на участие в ЕГЭ», — сказал Музаев.

По его словам, в первый день одиннадцатиклассники будут сдавать химию, литературу и географию.

Музаев подчеркнул, что на данный момент ЕГЭ проходит в штатном режиме: «Все часовые пояса фактически приступили к экзамену».