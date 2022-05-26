Бишкек, , 11:59 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Бишкеке, и президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе переговоров подписали ряд документов о взаимодействии двух стран. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Соглашение Tim Ellis

Сообщается, что президенты подписали меморандум об инвестировании в инфраструктуру приграничного торгово-логистического комплекса в районе пропускных дорожных пунктов «Карасу» и «Ак-Тилек». Также стороны заключили соглашение по профилактике и тушению природных пожаров возле границы и меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства.

Кроме того, были подписаны четыре меморандума о взаимодействии областных администраций двух стран и ряд других документов.

Стоит отметить, что Токаев, прибыв в Бишкек, заявил, что у Казахстана нет более крепких и дружеских отношений, чем с Киргизией. Он также предложил усилить взаимодействие двух республик.

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