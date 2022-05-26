Луганск, 26 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Добровольцы казачьего отряда «Дон» доставили большую партию гуманитарной помощи мирным жителям Изюма Харьковской области. Город сильно пострадал сильно от боевых действий и карательных артналётов украинских нацистов, отметил Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир отряда «Дон» Николай Дьяконов.

skwrz.ru Казачий отряд «Дон» прибыл в Донбасс

Мирному населению доставлены продукты питания. Оказание гуманитарной помощи будет продолжено.

«Сердца казаков всегда с теми людьми, которым нужна помощь и поддержка. Наша высокая миссия — нести мир в бушующие войной земли. Перед нами огненный вал, за нами расцветают цветы мирной жизни. Жизнь мирного человека для нас — наивысшая ценность», — сказал он Дьяконов.

Происходящее на Украине Николай Дьяконов назвал общей болью, горем и трагедией братского народа.

«Мы несём мир и спокойствие, в отличие от наших буйных соседей. Не устраиваем ковровые бомбардировки, не уничтожаем гражданскую инфраструктуру, не вырезаем местное население, не устраиваем геноцид. Мы воины и сражаемся с воинами. Мы ценим чужую жизнь. Мы заботимся о раненых и погребаем павших с обеих сторон. Кровавый туман битвы не застит нам глаза, не озлобляет душу», — подчеркнул он.

ИА REGNUM сообщало, что добровольческий казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила, в состав которого вошли представители Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ), принимает участие в специальной военной операции России на Украине.