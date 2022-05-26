Москва, 26 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом свидетельствует опубликованная 26 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 368 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 2 случая меньше аналогичного показателя 25 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 370 человек, а днём ранее — у 172 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 700 новых случаев заражения коронавирусом.