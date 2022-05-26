Иркутск, 26 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В большинстве районов Иркутской области завершен отопительный сезон, сообщает 26 мая телеграм-канал правительства региона по итогам совещания у полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Отопительный сезон 2021–2022 годов в Иркутской области стартовал вовремя, 1 сентября, и прошел в штатном режиме. По данным на 26 мая, остановлено 898 котельных, отключено 22 096 жилых домов, свыше 3 тысяч социальных объектов. Температурный режим позволяет проводить отключение», — сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

По его словам, особое внимание уделено подготовке к предстоящей зиме. Планируется подготовить 41,7 млн квадратных метров жилищного фонда. В рамках капитального ремонта заменят 44,5 км ветхих тепловых сетей.

Кроме того, в регионе уже начался завоз угля в северные районы, куда доставка возможна только в период навигации. По предварительным данным, на сезон 2022-2023 потребуется около 100 тысяч тонн топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к отопительному периоду 2021−2022 годов в Иркутской области проходила в соответствии с графиком. Для этого было предусмотрено более 5 млрд рублей, в том числе на приобретение и доставку топлива — более 2 млрд рублей.

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