Махачкала, 26 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Дагестане скончалась после пластической операции жительница Москвы. Ей была оказана услуга в одном из частных медцентров города Хасавюрта, после чего женщина умерла. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку, сообщили 26 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Mos.ru В больнице

Из подробностей расследования известно, что операция 44-летней жительнице Москвы была проведена 16 мая 2022 года, а спустя трое суток состояние пациентки ухудшилось. Её перевели в Хасавюртовскую центральную городскую больницу, где спустя несколько часов женщина скончалась.

В настоящее время в медцентре и больнице изъяли необходимую медицинскую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.