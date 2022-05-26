Саратов, 26 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки выявили 130 случаев заражения коронавирусом, накануне заболел 121 житель. В больницы госпитализированы 44 пациента, выписали 131 человека, сообщает 26 мая региональный оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По области с начала пандемии подтверждено 251 902 случая заражения коронавирусом, выздоровели 244 479 человек.

На стационарном лечении находятся 362 пациента, на амбулаторном — 1208.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался за время пандемии 5961 человек, за сутки умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, клиническое испытание в Китае показало, что ингаляционная бустерная вакцина против COVID-19 безопасна и эффективна для взрослых.

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