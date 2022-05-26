Москва, 26 мая 2022, 12:27 — REGNUM Российский актёр Александр Петров снимается в новой ленте польско-французского режиссёра Романа Полански под названием «Дворец». Об этом 26 мая сообщил портал Spletnik.ru.
Известно, что предстоящая картина расскажет об обеспеченных посетителях роскошного отеля в Швейцарии в канун Нового года, однако кого именно играет Петров — не уточняется. Помимо российского актёра, в проекте также снимаются Микки Рурк, Фанни Ардан и Оливер Мазуччи.
Напомним, что за свою карьеру Роман Полански выступил режиссёром более чем 40 различных фильмов. Наиболее популярными работами постановщика являются «Пианист» и «Девятые врата».
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