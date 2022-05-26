Москва, 26 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Российский актёр Александр Петров снимается в новой ленте польско-французского режиссёра Романа Полански под названием «‎Дворец»‎. Об этом 26 мая сообщил портал Spletnik.ru.

Цитата из к/ф «Герой». реж. Карен Оганесян. 2019. Россия Александр Петров в роли Андрея Родина.

Известно, что предстоящая картина расскажет об обеспеченных посетителях роскошного отеля в Швейцарии в канун Нового года, однако кого именно играет Петров — не уточняется. Помимо российского актёра, в проекте также снимаются Микки Рурк, Фанни Ардан и Оливер Мазуччи.

Напомним, что за свою карьеру Роман Полански выступил режиссёром более чем 40 различных фильмов. Наиболее популярными работами постановщика являются «‎Пианист»‎ и «‎Девятые врата»‎.