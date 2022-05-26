Пермь, 26 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 25 мая, госпитализированы 22 новых ковид-пациента. Это на пять меньше чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

В настоящее время в больницах лечение получают 247 человек с коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 25 пермяков. Из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье выявили 369 582 заражений коронавирусом. Из них 80 случаев приходится на 25 мая. От COVID-19 скончались 8796 человек, в том числе двое — за прошедшие сутки.