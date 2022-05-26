Москва, 26 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. На 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет объявлен город — организатор первого турнира «Игр будущего». Об этом 26 мая сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

«Большой интерес российских регионов к проекту говорит о готовности стать основоположниками нового формата спортивных состязаний, вовлечь молодёжь в инновационные виды спорта, объединяющие науку и технологии», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что в список кандидатов на право проведения «Игр будущего» вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга, а также федеральная территория «Сириус».

По его словам, город-организатор, определённый по итогам заявочной кампании, будет объявлен в рамках ПМЭФ-2022, который пройдёт с 15 по 18 июня.

Первые «Игры будущего» должны пройти в России в 2024 году. Формат подразумевает использование разработок в области киберспорта, робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта, а также дополненной и виртуальной реальности.