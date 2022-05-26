Москва, 26 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Новая мощная волна коронавируса может не накрыть Россию в свете мутации самого штамма. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«Мне представляется, что мощной какой-то волны не должно быть COVID-19, [но, ] конечно, сложно прогнозировать. Почему? Потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, которые значительно меняют свойства этого вируса», — сказала Скворцова.

За минувшие сутки в России выявлено 4700 новых случаев заражения коронавирусом.