Бамиан, Афганистан, 26 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Парван сообщают о вооружённых столкновениях между кочевниками и местными жителями в долине Джангалак уезда Шейх Али, пишет газета «8 Собх».

James Purschwitz Афганистан

Уточняется, что в столкновении пострадали около десяти местных жителей и один кочевник.

Столкновения начались после того, как кочевники умышленно перегнали свой скот на поля местных жителей. Когда местные жители попытались воспрепятствовать этому, кочевники открыли по ним огонь.

Споры между кочевниками и местными жителями не ограничивается провинцией Парван. В этом году кочевники притесняли местное население и в ряде других провинций. Есть даже сообщения о том, что кочевники убили местных жителей в нескольких провинциях.