* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 26 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан кари Файзулла, начальник службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Дарайм, объявил о помолвке с замужней женщиной.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники сообщили газете «8 Собх», что на днях он насильно провёл обручение с законной супругой одного из местных жителей. Согласно источникам, мужчина сказал командиру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что не развёлся с женой и тот не должен её «принуждать к браку». Но когда он вернулся домой поздно вечером, он застал в своём доме командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Файзуллу.

«Побойся Бога, не пятнай мою честь», — сказал мужчина начальнику полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но Файзулла выстрелил в мужчину, ранив его.

Собеседники издания утверждают, что мужчина помещён под присмотр начальника полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в одну из больниц уезда Дарайм, и кари Файзулла не позволяет перевести его в больницу Файзабада, административного центра провинции. Источники добавляют, что в больнице нет необходимого медицинского оборудования, и не исключено, что этот человек уже мёртв.

В то же время, другие источники сообщают, что кари Файзулла был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и доставлен в Файзабад.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официальных комментариев пока не предоставили.