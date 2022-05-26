Иркутск, 26 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о вынесении приговора по уголовному делу о хищении федеральных средств при фиктивном трудоустройстве беременных женщин. Как сообщает 26 мая телегам-канал ведомства, лидером организованной группы выступила 46-летняя женщина, имеющая богатый опыт в сфере предоставления бухгалтерских услуг. Основными подельниками мошенницы стали ее супруг, а также двое бывших должностных лиц иркутского регионального отделения фонда социального страхования.

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С 2007 г. по 2016 г. обвиняемая оформила документы о трудоустройстве порядка 100 безработных беременных женщин в подконтрольные фирмы, фактически не осуществлявшие какой-либо деятельности. После этого она формировала пакет фальсифицированных документов и направляла в организацию, уполномоченную осуществлять выплаты соответствующей категории граждан в качестве пособий по беременности и родам.

Документы без проведения каких-либо проверок рассматривались сотрудниками, находящимися с ней в сговоре. Таким образом, федеральному бюджету РФ был причинен ущерб на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Часть похищенных денег, а именно порядка 15 миллионов рублей, злоумышленниками удалось легализовать через подконтрольные организации. В 2016 году деятельность организованной группы была пресечена оперативниками экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД.

Во время обысков сыщики изъяли десятки печатей юридических лиц, органов государственной власти, банков, трудовые договоры и иные документы, необходимые для совершения мошеннических действий. В рамках сбора доказательной базы сотрудниками допрошено свыше 350 человек, проведено более 90 почерковедческих бухгалтерских, технико-криминалистических, судебно-психиатрических и иных экспертиз.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, с учетом мнения государственного обвинителя назначил лидеру группы наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, троим соучастникам от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела в отношении главного специалиста ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району», подозреваемой в совершении мошенничества при получении «детских» выплат.

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