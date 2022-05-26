Новосибирск, 26 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области за нарушения пожарной безопасности уже оштрафованы 816 граждан — на сумму более 2,6 млн рублей, составлено более 3 тысяч дел об административных правонарушениях. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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«Всего за пожароопасный период в регионе возбуждено 12 уголовных дел: нарушители неосторожно обращались с огнём, как результат — уничтожено или повреждено имущество и лесные насаждения в Болотнинском, Доволенском, Мошковском, Коченевском, Купинском, Венгеровском, Сузунском, Северном и Тогучинском районах области», — уточнили в областной администрации.

Кроме того, сотрудники отделов лесничих отношений муниципальных районов составили 92 административных протокола за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Вынесено около 1,3 тысячи предостережений.