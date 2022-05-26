Джакарта, 26 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2, которое произошло на севере Суматры в Индонезии, произошло недалеко от эпицентра сильного землетрясения 2016 года, сообщает CNN Indonesia.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

«Эпицентр землетрясения находился недалеко от эпицентра сильного землетрясения 2 марта 2016 года магнитудой 7,8, вызвавшего небольшое цунами», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 25 мая в 22:05 по западно-индонезийскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмослоги у побережья острова Суматра в Индонезии.

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