Канберра, 26 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. 26 мая премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз дал интервью телеканалу NineNews, в котором он, в частности, отметил, что в Индо-Тихоокеанском регионе идет «самое большое силовое противостояние со времен Второй мировой войны».

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«Совершенно очевидно, что Китай стремится распространить свое влияние на ту сферу, где со времен Второй мировой войны Австралия была предпочтительным партнером в области безопасности», — сказал Альбаниз.

Его заявления прозвучали после появления информации, согласно которой Китай намерен заключить пакты безопасности порядка с десятью странами в регионе.

Альбаниз сказал, что в этой связи Австралия будет наращивать дипломатические усилия на Тихом океане, и он лично примет участие в Форуме тихоокеанских островов в июле.