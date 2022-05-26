Москва, 26 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. С начала мая Банк России инициировал блокировку 25 тыс. телефонных номеров телефонных мошенников, заявил 26 мая директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

По его словам, показатель на 13% больше апрельского, что говорит о росте активности телефонного мошенничества.

«По предварительным данным, с начала месяца мы уже инициировали блокировку практически более 25 тыс. номеров — это больше на 13%, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте», — сказал он на встрече с представителями кредитных организаций.