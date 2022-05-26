Москва, 26 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Для экстренного снижения ставки фондирования ЦБ были получены все вводные, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 26 мая, после решения регулятора снизить ключевую ставку с 14% до 11%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Скачок инфляции в стране сходит на нет, и уже появляются признаки дефляции. Рубль растет ударными темпами, становясь самой сильной валютой в мире. При этом потребительская уверенность подавлена дорогой стоимостью кредита, а корпоративный сектор на фоне барьеров по импорту испытывает сложности от столь высокого ссудного процента», — объяснил эксперт.

По его словам, сбросив стоимость сразу на 300 б. п. против консенсуса рынка в — 200 б. п., регулятор может и не остановиться. «Наши дальнейшие ожидания не меняются, а сейчас лишь окрепли — на ближайших заседаниях планка в 10% спокойно может быть достигнута. А кульбит ставки «9,5–20–9,5%» исполнен в рамках 2022 года», — добавил Зельцер.

Он уточнил, что влияние ставки будет разнонаправленным, кредиты будут дешеветь, а вот двузначные доходности по вкладам вскоре может быть в принципе очень сложно найти.