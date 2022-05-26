Пермь, 26 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Перми строительство моста-дублёра через Каму планируют начать в 2024 году. Об этом во время прямого эфира в соцсети «В Контакте» сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

SerjeyS Строительство моста

Предполагается, что в 2022–2023 годы завершится разработка и согласование проектной документации. Махонин отметил, что площадка в створе ул. Окулова — это оптимальный вариант строительства.

Напомним, ранее было представлено три проекта третьего моста через Каму. Выбран проект строительства инженерного сооружения в створе ул. Окулова с выходом на площадь Гайдара.