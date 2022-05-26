Белгород, , 12:04 — REGNUM Операцию по удалению разросшейся щитовидной железы у роженицы успешно провели хирурги Волгоградской областной клинической больницы № 1, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

Операция Minzdravao.ru

Беременная пациентка поступила в эндокринологическое отделение в апреле. После диагностики врачи сделали заключение — требуется операция. Женщину перевели в областной клинический перинатальный центр № 2 для родоразрешения, а затем хирурги приступили к удалению щитовидной железы. Разросшийся зоб весил 1,5 кг.

Медики не назначали антибиотики пациентке, чтобы она смогла сохранить лактацию. Мама и двое детей чувствуют себя хорошо.