Донецк, 26 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где ранее были заблокированы киевские боевики, прекратились боестолкновения и перестрелки. Об этом 26 мая рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

«Нет, на данный момент нет», — сказал глава ДНР в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, происходят ли в данный момент на территории завода боестолкновения и перестрелки.

Также он добавил, что в данный момент ведется тщательная и доскональная проверка всей территории завода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на полную зачистку территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе от всех спрятавшихся на нем киевских боевиков потребуется две-три недели.