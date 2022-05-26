Тернейский район, Приморский край, 26 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Приморье запустили новый энергокомплекс для электроснабжения отдалённого северного села Амгу Тернейского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Счетчик электричества

По словам генерального директора «Примтеплоэнерго» Владимира Малюшицкого, современный энергокомплекс, состоящий из двух дизельных электростанций, общей мощностью 1040 киловатт, закупили для обеспечения надежным и бесперебойным электроснабжением села Амгу, которое не имеет централизованного энергоснабжения. Здесь проживает почти тысяча человек.

Отмечается, что установка российского производства, обеспечивает долговременную и бесперебойную поставку электроэнергии населению, а также создает резервные мощности для новых подключений абонентов. Она оборудована автоматизированной защитой параметров, с дистанционным управлением ввода в работу и остановкой.

Власти Приморья уделяют внимание энергообеспеченности северных районов без централизованного энергоснабжения — несколько месяцев назад для электроснабжения жителей сел Максимовка, Перетычиха и Усть-Соболевка Тернейского округа «Примтеплоэнерго» установило три современные дизель-генераторные установки мощностью 160, 200 и 160 киловатт соответственно.