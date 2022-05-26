В северном селе Приморья установили новый энергокомплекс
Тернейский район, Приморский край, 26 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Приморье запустили новый энергокомплекс для электроснабжения отдалённого северного села Амгу Тернейского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
По словам генерального директора «Примтеплоэнерго» Владимира Малюшицкого, современный энергокомплекс, состоящий из двух дизельных электростанций, общей мощностью 1040 киловатт, закупили для обеспечения надежным и бесперебойным электроснабжением села Амгу, которое не имеет централизованного энергоснабжения. Здесь проживает почти тысяча человек.
Отмечается, что установка российского производства, обеспечивает долговременную и бесперебойную поставку электроэнергии населению, а также создает резервные мощности для новых подключений абонентов. Она оборудована автоматизированной защитой параметров, с дистанционным управлением ввода в работу и остановкой.
Власти Приморья уделяют внимание энергообеспеченности северных районов без централизованного энергоснабжения — несколько месяцев назад для электроснабжения жителей сел Максимовка, Перетычиха и Усть-Соболевка Тернейского округа «Примтеплоэнерго» установило три современные дизель-генераторные установки мощностью 160, 200 и 160 киловатт соответственно.