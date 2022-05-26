Канберра, 26 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Синоптики отмечают, что погодное явление Ла-Нинья, которое ответственно за обильные осадки на австралийском континенте, медленно ослабевает. Однако в ближайшие месяцы в центральной и восточной Австралии все еще будет сохраняться более влажная погода, чем обычно. Об этом 26 мая сообщил телеканал Nine News.

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В своем прогнозе на лето 2022 года представители Бюро метеорологии отмечают, что необычно дождливая погода установится во некоторых районах Нового Южного Уэльса, Южной Австралии, Квинсленда и Северной территории.

Однако синоптики ожидают, что в некоторых частях юго-западной Австралии и юго-западной Тасмании осадков будет меньше, чем обычно. Они прогнозируют, что во многих частях страны, вероятно, будет наблюдаться необычайно теплая температура.

Напомним, что привычные для европейцев летние месяцы в Австралии называют зимой, поскольку природная зональность австралийского континента, расположенного к югу от экватора, отличается от европейской.