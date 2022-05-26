Москва, 26 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Инициатива по возможности получения российского гражданства жителями Херсона и Запорожья является своевременной и правильной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Павел Данилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

«Это крайне позитивная, своевременная и правильная инициатива. Россия таким образом показывает, что своих не бросает, что она пришла навсегда, и что жители Херсона и Запорожья могут не беспокоиться, что завтра мы оставим города и отправимся куда-нибудь за Урал. Ничего подобного! Всё серьёзно, всё навсегда», — сказал Данилин.

По его словам, этот жест со стороны РФ «отвечает всем национальным интересам» страны.