Канберра, 26 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. 21 мая в Австралии состоялись результаты федеральных выборов, после чего 23 числа новый премьер-министр Энтони Альбаниз, который до этого был лидером оппозиции, был приведен к присяге и сразу же отправился в Токио на саммит QUAD. 26 мая он прибыл домой в Австралию, после чего сразу пошел на могилу своей матери, передает телеканал NineNews.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Дело в том, что 26 мая 2022 года исполняется ровно двадцать лет со смерти матери Альбаниза, которая воспитывала сына одна, живя в коммунальном жилье и получая пенсию по инвалидности.

Выступая в эфире телеканала NineNews после похода на кладбище Альбаниз сказал, что победа Лейбористкой партии была для него очень эмоциональной, и тем самым он лично подает пример другим людям, которые столкнулись в своей жизни с тяжелыми испытаниями.

«Я надеюсь, что это поможет людям, будь то матери-одиночки или люди, переживающие жизненные трудности, и их дети, я надеюсь, что моя жизнь действительно заставит людей идти дальше в жизни … И дело не во мне. Как я сказал в субботу вечером (21 мая — прим. ИА REGNUM), никто не добивается результатов в одиночку. Вы достигаете их, потому что в вас верят люди, потому что эти люди оказывают вам поддержку», — сказал Альбаниз.