Бишкек, 26 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Бишкек предложил совместный с Киргизией проект строительства ГЭС. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Сообщается, что Токаев призвал киргизскую сторону к активизации инвестиционного сотрудничества. Он отметил, что есть ряд взаимовыгодных предложений.

«Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности, Камбаратинской ГЭС-1», — сообщили в пресс-службе.

Стороны также рассмотрели вопросы водной дипломатии и обсудили взаимодействие в технолого-информационной сфере.

Стоит отметить, что Токаев прибыл в Бишкек 26 мая. В ходе его встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым планируется подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран.