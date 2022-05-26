Президент Казахстана предложил построить ГЭС вместе с Киргизией
Бишкек, 26 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Бишкек предложил совместный с Киргизией проект строительства ГЭС. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Сообщается, что Токаев призвал киргизскую сторону к активизации инвестиционного сотрудничества. Он отметил, что есть ряд взаимовыгодных предложений.
«Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности, Камбаратинской ГЭС-1», — сообщили в пресс-службе.
Стороны также рассмотрели вопросы водной дипломатии и обсудили взаимодействие в технолого-информационной сфере.
Стоит отметить, что Токаев прибыл в Бишкек 26 мая. В ходе его встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым планируется подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран.