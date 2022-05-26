Иркутск, 26 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Иркутская область получит около 3,5 млрд рублей на создание новых мест в школах. Как сообщает 26 мая телеграм-канал городской мэрии, распоряжение о предоставлении регионам субсидий на создание новых мест в школах подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

Регион получит в 2022–2023 годах свыше 600 млн рублей на строительство в Иркутске зданий для размещения начальных классов для трех школ — № 53 (500 мест), № 57 (500 мест), № 75 (200 мест). Их возведение уже началось.

«Также предусмотрено 2,8 млрд рублей для строительства в 2023–2024 годах трех больших школ общей наполняемостью более 4 тысяч детей в Иркутске, Иркутском районе и Братске», — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, всего в течение трёх лет в Приангарье планируется построить 25 учебных заведений. Для этого регион участвует в различных федеральных программах. Также мы предусмотрены средства в областном бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в Чите начали ремонтировать Баргузинскую улицу, на которой расположены старейшие в столице Забайкалья школа и больница, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

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