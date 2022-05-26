Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Торжества по случаю последнего звонка в школах Ростовской области прошли без происшествий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 мая.

Mobr.omskportal.ru Последний звонок

В обеспечении общественного порядка и безопасности выпускников были задействованы более 2 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, народных и казачьих дружин. Все школы в преддверии торжественных линеек были проверены кинологами. Все праздничные мероприятия прошли в штатном режиме и без происшествий, отметил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Ростовской области 25 мая прозвенели последние звонки. В торжествах приняли участие более 55 тыс. учеников.