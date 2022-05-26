Канберра, 26 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. 26 мая министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг прибыла на Фиджи, где выступила на Форуме тихоокеанских островов. Как сообщает телеканал NineNews, в ходе своей речи глава австралийской дипломатии призвала страны региона всецело полагаться на Австралию при выстраивании своей политики безопасности.

Австралия

В ходе своего выступления Вонг не называла Китай прямо, но, как пишут журналисты, в контексте безопасности в АТР трудно было не заметить ее призыва сотрудничать с таким «надежным гарантом безопасности» как Австралия.

«Мы понимаем, что безопасность любого члена нашей тихоокеанской семьи зависит от безопасности всех, и мы несем коллективную ответственность, сталкиваясь с этими проблемами, в целях обеспечения интересов нашего региона сегодня и в будущем … И как министр иностранных дел Австралии я обязуюсь работать с вами и прислушиваться к вам … Мы останемся важным партнером по развитию для тихоокеанской семьи на ближайшие годы», — сказала Вонг.