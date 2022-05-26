Москва, 26 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Ребрендинг сети ресторанов McDonald’s не скажется на его меню. Об этом 26 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, блюда сети ресторанов практически полностью состоят из российских продуктов, на долю которых приходится 98% от общего объема используемых ингредиентов. Поэтому для новых собственников не составит труда сохранить старое меню.

«Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом», — сказал Собянин.