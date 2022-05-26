Красноярск, 26 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали семь лесных пожаров. Остановлено распространение 17 пожаров на площади 8,5 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в региональном министерстве лесного хозяйства.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

Предварительные причины большинства возгораний — переход огня с земель иных категорий, действия местных жителей, сухие грозы.

На утро 26 мая в Красноярском крае действует 37 лесных пожаров на площади 23,7 тыс. га. Основная часть возгораний зафиксирована в авиационной труднодоступной зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов края из-за аномально жаркой погоды зарегистрированы максимально высокие классы пожарной опасности — четвёртый и пятый.

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