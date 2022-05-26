ВС России за сутки поразили 48 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Москва, 26 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили за сутки 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, заявил 26 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.
Кроме того, в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», и в районе Чугуева Харьковской области радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.