Москва, 26 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили за сутки 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, заявил 26 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.

Кроме того, в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», и в районе Чугуева Харьковской области радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.