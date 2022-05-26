Москва, 26 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Протокол майского заседания ФРС США показал, что чиновники Центробанка по-прежнему обеспокоены инфляционными рисками, которые смещены в северном направлении, и большинство членов FOMC считают уместным повышение ставки на 0,5% на двух ближайших заседаниях, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок

«Также участники комитета поддерживают план сокращения баланса. В целом, рынки не узнали ничего нового из протокола, который подтвердил намерение Федрезерва продолжить энергичное ужесточение политики в сторону ее нейтрального статуса.

Общий настрой инвесторов не отражает проявления интереса к риску, что подтверждает отступление американских фьючерсов, где лидирует Nasdaq Composite, теряющий на утреннем премаркете уже порядка 0,7% после вчерашнего подъема на 1,5%. Азиатские площадки пережили очередную неоднозначную сессию.

Доллар закрылся в плюсе, но вдалеке от внутридневных максимумов — попытки тестирования зоны 102,50 по индексу USD привлекли желающих частично зафиксировать прибыль, что отбросило котировки к отметке 102,00.

Сегодня, 26 мая, американская валюта сохраняет восходящий уклон, но в целом амплитуда колебаний в парах с основными валютами минимальная.

Пожалуй, единственной валютной парой, которая сегодня проявляет активность, является доллар/юань, которая вернулась выше уровня 6.70.

Давление на китайскую валюту возобновилось после озвученного накануне заявления премьер-министра КНР, который отметил, что трудности, с которыми столкнулась экономика страны, гораздо глубже, чем в 2020-м, когда пандемия только начинала набирать обороты.

Он также подчеркнул необходимость задействования целого ряда мер, направленных на стабилизацию экономики и призвал местные власти к действиям.

На самом деле, учитывая преобладающие в нынешней экономической картине Поднебесной условия, вряд ли спад экономики окажется таким же глубоким, как на первых стадиях пандемии.

Однако проблемой точно будет попытка оживить экономику в условиях так называемой политикой нулевой терпимости к коронавирусу. Так что в этом контексте спад может оказаться более затяжным.

Доллар/юань, которая оттолкнулась от минимумов начала мая, энергично растет второй день подряд, возобновив движение в направлении максимумов сентября 2020 года, отмеченных на уровне 6.8359 ранее в этом месяце.

В ходе отскока котировки превысили 20-дневную скользящую среднюю, а следующей ближайшей целью является отметка 6.7870», — пояснил эксперт.

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