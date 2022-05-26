Москва, 26 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. На территории Донбасса нужно создать особую экономическую зону. С таким предложением выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

Турчак принял участи в дискуссионной площадке форума «Единая Россия» «Предпринимательство в новой экономической реальности» — «Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями».

По его словам, партия предлагает создать в Донбассе особую экономическую зону, а также обеспечить возврат доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов.