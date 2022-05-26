Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 293 случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 33 случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 26 мая сообщили в федеральном оперштабе.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

Статистика заболеваемости впервые опустилась ниже отметки в 300 случаев. Предыдущий раз такой показатель был зарегистрирован в Петербурге 30 сентября 2020 года — 285 случаев.

Жертвами вируса за истекшие сутки стали десять человек. Этот показатель никак не изменился.

Количество переболевших пополнили за сутки 398 петербуржцев, что на 115 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки.

Отметим, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 528 152 случая заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 33 783 человека, а выздоровели 1 491 448 больных.