Канберра, 26 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Австралийские домохозяйства столкнутся с резким ростом стоимости счетов за электроэнергию с июля после того, как национальный энергетический регулятор повысил базовые цены для розничных продавцов. Об этом 26 мая сообщил телеканал Nine News.

ИА REGNUM Без света

Австралийский орган по регулированию энергетического рынка принял решение поднять предельные цены, являющиеся, по сути, максимальной суммой, которую розничные торговцы могут взимать с домохозяйств и предприятий по умолчанию.

В результате счета увеличатся более чем на 220 долларов в год в Новом Южном Уэльсе, более чем на 160 долларов в Квинсленде и более чем на 120 долларов в Южной Австралии.

В ведомстве данное решение назвали необходимым, учитывая, что оптовые затраты для розничных продавцов существенно выросли в результате незапланированных отключений электроэнергии, затрат на топливо и «пикового спроса» на энергоносители.