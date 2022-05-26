Сеул, 26 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

По их словам, коронавирус выявлен у 1024 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 157 227.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 18 816 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 036 720.

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