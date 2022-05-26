Иркутск, 26 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Сотрудниками отдела дознания Главного управления МЧС России по Иркутской области возбуждено еще два уголовных дела за уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. Как сообщает 26 мая телеграм-канал надзорного ведомства, оба инцидента произошли в Нижнеилимском и Нукутском районах.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Всего по фактам лесных пожаров возбуждено 18 уголовных дел, по 8-ми установлены виновные лица, проводится дознание.

Авиация МЧС России задействуется в тушении лесных пожаров в Прибайкалье. Так, накануне самолёт БЕ-200ЧС привлекался к тушению пожара в Братском районе. Над кромкой лесного пожара произведено 12 сливов 108 тонн воды. Вертолёт Ми-8 МЧС России задействовался в доставке пожарного десанта и грузов на пожар в Нижнеудинском районе.

По состоянию на утро 26 мая, в области действуют 14 природных пожаров на площади 11 тысяч 283 га в 11 районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 мая, сообщалось, что за сутки, 24 мая, в Приангарье были ликвидированы девять пожаров на площади 9264,3 га.

Читайте также: В Приангарье уменьшилось число лесных пожаров