Москва, 26 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Решение снизить ключевую ставку до 11% годовых является своевременным и важным шагом на пути восстановления полномасштабной кредитной активности банков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Aksakov.ru Анатолий Аксаков

«Взятый темп позволяет рассчитывать на то, что на очередном заседании Совета директоров Банка России 10 июня будет преодолен важный уровень и обеспечена основа для установления банками приемлемых — до 10% годовых — ставок по кредитам реальному сектору», — отметил Аксаков.

Снижение ставки будет также содействовать балансировке ситуации на валютном рынке, отметил парламентарий.

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