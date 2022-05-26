Канберра, 26 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Австралии Питер Даттон, который готов взять на себя бразды правления «расшатанной» Либеральной партией, впервые почти за десятилетие находящейся в оппозиции после прошедших федеральных выборов, не считает сравнения себя с Волан-де-Мортом уместными. Об этом 26 мая сообщил телеканал Nine News.

Australian Embassy Jakarta Экс-министр обороны Австралии Питер Даттон

«Думаю, что многие дети, которые смотрели много фильмов о Гарри Поттере, будут очень напуганы тем, что они увидят по телевизору ночью, это точно … Он смахивает немного на Волан-де-Морта», — сказала в эфире радиостанции 4BC депутат от лейбористской партии Таня Плиберсек.

Дело в том, что Даттон действительно похож на злодея из детских книг из-за своей конструкции черепа и полного отсутствия волос на голове.

«Я лысый не по своей воле, пару лет назад у меня диагностировали кожное заболевание, так что это просто реальность старения … Я не самый красивый парень на деревне, но я надеюсь, что буду довольно эффективен в своей работе», — заявил позднее Даттон в эфире радиостанции 2GB.

Там же он сказал, что Плиберсек уже принесла ему извинения, которые он принял.