Донецк, 26 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. На полную зачистку территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе от всех спрятавшихся на нем киевских боевиков потребуется две-три недели. Об этом 26 мая заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире «Первого канала».

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«Несогласованность общего командования на «Азовстали» привела к тому, что каждый жил по-своему, каждый прятался в своем углу, поэтому возможно, что их будут находить», — сказал он.

При этом Басурин уточнил, что для полной зачистки территории завода потребуется две-три недели, так как она «большая, спрятаться есть где».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что работа по разминированию завода «Азовсталь» в Мариуполе ускорена, но точные сроки ее завершения называть преждевременно.