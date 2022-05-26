Жители двух сел Дагестана устроили массовую драку из-за земли
Ботлихский район, Дагестан, 26 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Дагестане произошла массовая драка. Её участниками стали несколько десятков жителей двух сел Ботлихского района, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент случился днем, около 16:30, в районном центре Ботлихского района. Причиной драки назван земельный конфликт. В настоящее время устанавливаются личности участников драки. Проводится их задержание.
Также уточняется, что в целя деэскалации конфликта на место происшествия выезжали руководитель районного ОМВД и представители администрации Ботлихского района.
В райадминистрации уточнили, что участвовали в драке жители сел Ансалта и Рахата, всего около 30 человек. Конфликт разразился 25 мая перед зданием центральной районной больницы и связан с затянувшимся спором о принадлежности земельных участков площадью 30 и 100 гектаров.