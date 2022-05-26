Ботлихский район, Дагестан, 26 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Дагестане произошла массовая драка. Её участниками стали несколько десятков жителей двух сел Ботлихского района, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент случился днем, около 16:30, в районном центре Ботлихского района. Причиной драки назван земельный конфликт. В настоящее время устанавливаются личности участников драки. Проводится их задержание.

Publicdomainpictures.net Драка

«Причиной конфликта послужил земельный вопрос. Оперативно прибывшие на место конфликта сотрудники полиции пресекли нарушение общественного порядка. Полицейские проводят мероприятия по установлению личностей и задержанию инициаторов конфликта. Причиной конфликта послужил земельный вопрос», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Также уточняется, что в целя деэскалации конфликта на место происшествия выезжали руководитель районного ОМВД и представители администрации Ботлихского района.

В райадминистрации уточнили, что участвовали в драке жители сел Ансалта и Рахата, всего около 30 человек. Конфликт разразился 25 мая перед зданием центральной районной больницы и связан с затянувшимся спором о принадлежности земельных участков площадью 30 и 100 гектаров.