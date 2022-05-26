Сеул, 26 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Семь из десяти жителей Южной Кореи поддерживают легализацию эвтаназии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской группы в больнице Сеульского национального университета.

Alberto Biscalchin Эвтаназия

Согласно результатам опроса, проведенного в марте и апреле текущего года среди тысячи человек, 76,3% респондентов поддержали легализацию эвтаназии или самоубийства с помощью врача.

Известно, что по сравнению с результатами аналогичных опросов, проведенных в 2008 и 2016 годах, данный показатель вырос 1,5 раза.

Среди противников легализации эвтаназии 44,3% считают, что необходимо уважать человеческую жизнь, а 15,6% — что эвтаназия нарушает право на свободу выбора.

Между тем 30,8% сторонников эвтаназии указали на бессмысленность оставшейся жизни, 26% упомянули о праве на достойную смерть, а 20,6% заявили о праве прекратить свои страдания.