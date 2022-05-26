Абакан, 26 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Ещё один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 26 мая в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

Как уточнили в оперативном штабе, умерла 69-летняя женщина с диагнозом COVID-19. С начала 2022 года в Хакасии скончались 411 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 15 случаев заражения, выздоровели 22 человека.