В Хакасии выросло число жертв COVID-19
Абакан, 26 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Ещё один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 26 мая в республиканском правительстве.
Дарья Драй ИА REGNUM
Аппарат ИВЛ
Как уточнили в оперативном штабе, умерла 69-летняя женщина с диагнозом COVID-19. С начала 2022 года в Хакасии скончались 411 пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 15 случаев заражения, выздоровели 22 человека.